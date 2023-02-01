Захарова отреагировала на обыски у Авакова и Коломойского неудобным вопросом об Украине

Напомним, что в среду правоохранители посетили дома экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бизнесмена Игоря Коломойского. Уточняется, что первый фигурирует в деле о недавнем крушении вертолета в Броварах, тогда как второго подозревают в коррупции.