Захарова отреагировала на обыски у Авакова и Коломойского неудобным вопросом об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на информацию об обысках у украинских политиков и олигархов. Комментируя ситуацию, она озвучила Киеву неудобный вопрос.
Напомним, что в среду правоохранители посетили дома экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бизнесмена Игоря Коломойского. Уточняется, что первый фигурирует в деле о недавнем крушении вертолета в Броварах, тогда как второго подозревают в коррупции.
«А когда у украинской "элиты" пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародерстве?» — написала Захарова в Telegram.
Также сотрудники СБУ в среду наведались и к бизнесмену Вадиму Столару. Его подозревают в «финансировании терроризма», сообщал нардеп Алексей Гончаренко.