Президент Австрии Ван дер Беллен прибыл в Киев

Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен прибыл с рабочей поездкой в Киев. Соответствующий пост обнародовал сам глава государства в своих соцсетях.
По словам президента, страна не забыта за год проведения спецоперации Вооруженных сил России по ее демилитаризации и денацификации.
«Вместе с президентом (Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским и смелым народом Украины мы выступаем за европейские ценности», — указал он.
Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден может встретиться с главой киевского режима и польским президентом Анджеем Дудой.