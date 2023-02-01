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Глава Минздрава России призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ

Общество
Глава Минздрава России призвал продолжить коммуникацию с ВОЗ

Коммуникацию со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нужно продолжать, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, сторонников России в ВОЗ на самом деле очень много. В связи с этим закрываться от организации — это неправильный путь, считает министр.

«Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать», — подчеркнул он в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Ранее Мурашко призвал сократить употребление вейпов в России. Для этого необходимо проводить разъяснительную политику среди молодежи, передает телеканал «360».

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