Global Times: США объявили Китаю технологическую войну

Обозреватели уточнили, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена намерена ввести полный запрет на торговлю с китайским гигантом. По мнению аналитиков, Вашингтон более не видит иных вариантов, кроме как объявить о полномасштабном геополитическом противостоянии за превосходство в технологиях.