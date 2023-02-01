Global Times: США объявили Китаю технологическую войну

Соединенные Штаты пытаются сохранить остатки технологического превосходства и не допустить развития конкурентов, именно поэтому администрация Белого дома пытается выдавить с рынка компанию Huawei. О хитросплетениях американо-китайской торговой войны рассказало китайское издание Global Times.
Обозреватели уточнили, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена намерена ввести полный запрет на торговлю с китайским гигантом. По мнению аналитиков, Вашингтон более не видит иных вариантов, кроме как объявить о полномасштабном геополитическом противостоянии за превосходство в технологиях.
Однако эксперты сомневаются, что даже такой радикальный шаг поможет Белому дому вернуть инициативу в технологической гонке.
Например, многолетнее ограничение поставок комплектующих из США в Китай не позволило снизить темпы развития промышленности КНР. Оказалось, что Пекин способен в одностороннем порядке заменить большинство американских поставщиков другими мировыми компаниями.
«С точки зрения промышленности были достигнуты ключевые технологические прорывы, а на уровне страны правительственные жесты перешли от защиты к активной контратаке», — объяснили журналисты GT.
Более того, подобная политика Вашингтона ударит в первую очередь по американскому рынку и BigTech, нежели чем непосредственно по Китаю, ведь продукцией из Поднебесной пользуются подавляющее число производств, находящихся на территории США.
Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин уже осудил готовящийся командой Байдена новый пакет санкций для подавления компаний из КНР.
«Правительство будет твердо защищать законные права и интересы китайских фирм», — сказал он.
Отраслевые инсайдеры объяснили, что нынешние действия американского руководства демонстрируют полную беспомощность Соединенных Штатов в противостоянии с китайской экономикой.
«Логика Вашингтона работает так: если бы США смогли победить Huawei — символ технологического мастерства Китая, это могло бы подорвать восходящий импульс китайской технологической индустрии и подорвать растущую уверенность предпринимателей. Однако стратегия явно не сработала», — прокомментировал аналитик в области телекоммуникаций Ма Цзихуа.
В тоже время Белый дом усилил давление на союзников, чтобы те присоединились к антикитайским санкциям.
«Вашингтон использует потенциальный запрет на поставки оборудования для китайских компаний, чтобы продемонстрировать своим союзникам свое доминирующее положение в цепочке производства чипов и технологий», — сказал эксперт.
Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Россия продемонстрировала миру путь отказа от доллара и американской гегемонии.