В Милане задержали украинку и египтянина за секс в публичном месте

Когда двери лифта вскрыли, оказалось, что внутри находятся два человека, занимающиеся сексом. Их задержали. Было установлено, что 52-летняя женщина имеет гражданство Украины, ее спутником был 19-летний гражданин Египта. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции.