В Милане задержали украинку и египтянина за секс в публичном месте

Миланские стражи порядка задержали пару, которая занималась сексом в общественном месте. Нарушителями оказались гражданка Украины и ее молодой человек.
По данным СМИ, сотрудники метро Милана обратились к правоохранителям после того, как обнаружили заблокированный лифт. Его кабина двигалась между площадью Лорето и платформой одной из станций.
Когда двери лифта вскрыли, оказалось, что внутри находятся два человека, занимающиеся сексом. Их задержали. Было установлено, что 52-летняя женщина имеет гражданство Украины, ее спутником был 19-летний гражданин Египта. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции.