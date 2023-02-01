Бизнесмен Пригожин допустил, что число чиновников в РФ сократится вдвое после введения новых ограничений

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, который был оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, по-прежнему занимает свою должность. Бизнесмен Евгений Пригожин считает, что введение новых ограничений на законодательном уровне сократит вдвое количество таких чиновников.
Отвечая на запрос издания «Глас Народа», Евгений Пригожин напомнил хорошую пословицу: «Весна придет — посмотрим, кто где гадил».
«Многие чиновники, к сожалению, гадят под себя. Потому пока простые русские мужики защищают Родину и погибают на войне, представители различных региональных властей жируют почем зря, потому что плевать они хотели на их народ с высокой колокольни. Мои юристы в настоящий момент обсуждают с представителями законодательных органов механизм запрета для чиновников всех уровней не только покидать территорию Российской Федерации, но и жировать. Мне кажется, что в случае принятия такого закона, количество чиновников сократится минимум вдвое», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее бизнесмен заявил, что некоторые чиновники в России «окабанели». Пригожин обратил внимание, что пока одни за дискредитацию ВС РФ отправляются в тюрьму на много лет, другие продолжают занимать посты в государственных учреждениях.