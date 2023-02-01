Находившийся под следствием экс-министр образования Оренбуржья Лабузов умер в 65 лет

Стало известно о смерти бывшего министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова. Трагической новостью поделился ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Известно, что Лабузов находился под подпиской о невыезде по уголовному делу. Причины и обстоятельства смерти бывшего чиновника не уточняются. Дату и место прощания с ним объявят позже.
Лабузов занял должность министра образования Оренбургской области в 2008 году. В конце 2018 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.