ВЦИОМ: более 67% волгоградцев высказались против переименования города в Сталинград

Так, более 67% респондентов не поддержали идею о возвращении городу советского названия. Как объяснили аналитики, чаще всего ответ «скорее не поддерживаю» был мотивирован беспокойством граждан о трате бюджетных денег — 21% опрошенных. Еще часть волгоградцев ответили, что не видят смысла в переименовании, часть из них даже призвала «не жить прошлым» — 12% и 11% соответственно.