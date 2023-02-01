ВЦИОМ: более 67% волгоградцев высказались против переименования города в Сталинград

Большинство жителей Волгограда оказались против переименования города в Сталинград. Об этом стало известно после опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, более 67% респондентов не поддержали идею о возвращении городу советского названия. Как объяснили аналитики, чаще всего ответ «скорее не поддерживаю» был мотивирован беспокойством граждан о трате бюджетных денег — 21% опрошенных. Еще часть волгоградцев ответили, что не видят смысла в переименовании, часть из них даже призвала «не жить прошлым» — 12% и 11% соответственно.
Поддержали идею о переименовании чуть более четверти респондентов — 26%. Среди них самым частым аргументом стал призыв «помнить историю», а также тот факт, что в Великую Отечественную войну в знаменитой битве воевали «именно за Сталинград».
Сам город уже успел примерить свое предыдущее название, однако пока все еще временно. Уже 2 февраля жители города и всей страны смогу отпраздновать 80-летие со дня победы Красной армии в Сталинградской битве. Участие в праздничных мероприятиях примет и президент России Владимир Путин.