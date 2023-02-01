Недосягаемый «Кинжал». Леонков рассказал о попытке США догнать гиперзвуковое оружие РФ

Соединенные Штаты продолжают прикладывать усилия к тому, чтобы догнать Россию в области создания гиперзвуковых ракет. Но как бы не старались привлеченные к решению этой задачи ученые со всего блока НАТО, уровень российской ракеты «Кинжал» пока остается для них недосягаемым.
Об этом в беседе с информационным порталом Life заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя недавнее сообщение Пентагона об успешно проведенных вторых летных испытаниях собственной гиперзвуковой ракеты HAWS с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
Как напомнил эксперт, в 2018-м году в США насчитывалось девять перспективных проектов по разработке гиперзвукового оружия. К настоящему времени их осталось пять, но на слуху, как правило, только три из них – это проекты ракет HAWC и AGM-183A ARRW, а также Precision Strike Missile для ВМФ США.
«То, что они испытали сейчас, — это гиперзвуковая крылатая ракета на основе проекта HAWC, которая должна нести на своем борту прямоточный гиперзвуковой двигатель (ПВРД). То есть США пытаются создать гиперзвуковой двигатель, который позволит разгонять одноступенчатую крылатую ракету воздушного базирования до скорости 5–6 чисел Маха», – объясняет Леонков.
При этом, он подчеркивает, что, отчитываясь об успешных летных испытаниях, разработчики данной ракеты лукавят. В отчете опускаются принципиально важные для гиперзвукового оружия детали, а упор делается на второстепенных моментах, подходящих только для искусственного раздувания «сенсации».
«Они там отчитались, что ракета достигла таких-то показателей: мол, какие они молодцы. Но при этом они не уточнили, стоял ли на борту этот ПВРД именно авиационного, а не ракетного типа. То есть они показали, что "болванка" пролетела с этой скоростью. Но все знают, что особенность любого гиперзвука не в скорости, а в маневрировании и точном попадании в цель», – указал эксперт.
Стремление американцев сейчас «прыгнуть выше головы», объясняется тем, что созданием гиперзвукового оружия активно занимаются Иран и КНДР, а Китай уже практически «допилил» аналог российского «Циркона» — собственную противокорабельную гиперзвуковую ракету. Работы в этом направлении ведет и Индия.
Поэтому Соединенные Штаты начали объединять силы ученых со всего блока НАТО, чтобы те обеспечили реализацию гиперзвуковых проектов, и те постепенно двигают их вперед.
Рано или поздно, считает Леонков, американцы получат собственное гиперзвуковое оружие, но оно по техническим параметрам будет серьезно уступать российским ракетам.
«Возвращаясь к ARRW и HAWC. Заявленная скорость в 5–6 чисел Маха — это все-таки "гиперзвук первого поколения". 8–10 чисел Маха — это более сложные технологии, и Россия уже делает "гиперзвук второго поколения". У России несколько проектов. Причем они уже стоят на вооружении ВС РФ», – напоминает эксперт.
Американцы же, если и достигнут успеха в своих разработках, получат в лучшем случае оружие образца 1990-х годов. То есть обзаведутся ракетами уровня российского «Искандера» — на данный момент это максимум, на что могут рассчитывать США. А уровень российских «Кинжалов» остается пока для них совершенно недостижимым, убежден Алексей Леонков.