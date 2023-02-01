Недосягаемый «Кинжал». Леонков рассказал о попытке США догнать гиперзвуковое оружие РФ

Как напомнил эксперт, в 2018-м году в США насчитывалось девять перспективных проектов по разработке гиперзвукового оружия. К настоящему времени их осталось пять, но на слуху, как правило, только три из них – это проекты ракет HAWC и AGM-183A ARRW, а также Precision Strike Missile для ВМФ США.