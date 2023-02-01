Экс-президент Франции Олланд рассказал о стремлении «рационального» Путина к миру на Украине

Президент России Владимир Путин заинтересован в стабилизации конфликта на Украине и мирных переговорах, рассказал бывший французский президент Франсуа Олланд в интервью изданию Politico.
По его мнению, российский лидер стремится закрепить достигнутые ВС РФ успехи «для стабилизации конфликта».
«Он (Путин. — Прим. ред.) — радикально рациональный человек, или рационально радикальный, как вам будет угодно», — отметил Олланд.
Путин может рассчитывать на то, что европейцы боятся эскалации конфликта, чтобы начать дипломатическое урегулирование. Также президент России рассчитывает на «усталость» общественности от Украины, считает бывший президент. В качестве возможных посредников в переговорах Олланд назвал Анкару и Китай.