Экс-президент Франции Олланд рассказал о стремлении «рационального» Путина к миру на Украине

Путин может рассчитывать на то, что европейцы боятся эскалации конфликта, чтобы начать дипломатическое урегулирование. Также президент России рассчитывает на «усталость» общественности от Украины, считает бывший президент. В качестве возможных посредников в переговорах Олланд назвал Анкару и Китай.