«Задушить Россию». Поставки США ракет большой дальности толкают Украину к эскалации

Впервые с момента начала спецоперации бойцы ВСУ могут получить ракеты большей дальности, бьющие на расстояние 150 километров. Ожидается, что боеприпасы войдут в новый пакет военной помощи США на сумму 2,2 млрд долларов, который будет объявлен в ближайшие дни, пишет Reuters.
По данным источников агентства, речь идет о поставке «бомб малого диаметра наземного базирования» (GLSDB) — высокоточный артиллерийский боеприпас стал совместным продуктом компаний Saab и Boeing. Специалисты последней в прошлом году предложили Пентагону закупать снаряды у военно-промышленных заводов, пообещав закончить их изготовление к началу 2023 года.
«Точность GLSDB настолько высока, что он может попасть в радиус автомобильной шины», — гласит описание боеприпаса на сайте Saab.
В каких количествах Вашингтон планирует направить ракеты на Украину — не уточняется. Реактивные системы залпового огня (РСЗО), с которых предусмотрен запуск GLSDB, у бойцов ВСУ уже есть — это установки HIMARS. Сейчас они используются с реактивными снарядами GMLRS, дальность которых составляет 80 километров.
При этом с HIMARS можно запускать гораздо более дальнобойные ракеты, применяемые на расстоянии до 300 километров. Ранее Вашингтон под предлогом эскалации отказывался от подобных поставок Киеву. Кроме того, по информации The Wall Street Journal, американские военные модифицировали отправленные РСЗО — установки нельзя использовать со снарядами дальнего действия, даже с полученными из третьих стран.
Впрочем, чуть позже администрация президента США Джо Байдена отбросила опасения касательно обострения конфликта. В январе этого года The New York Times сообщила,что Белый дом поддерживает идею увеличения поставок вооружений ради возможности ударов ВСУ по Крыму, что якобы поможет Киеву укрепить позиции на потенциальных переговорах.
В Пентагоне также заявили, что поддержат украинцев «в возвращении своей территории любыми средствами и любым оружием, которое они используют».
Комментируя вероятный пакет помощи Киеву, полковник в отставке, военный аналитик Михаил Тимошенко намекнул, что США намеренно обостряют ситуацию: страна уже готовит к передаче танки Abrams, а вопрос с истребителями F-16 окончательно еще не закрыт. Вашингтон будет исходить из своих планов, поэтому собеседник «Политики Сегодня» уверен: ситуация с отправкой ракет может быть решена быстрее, чем это было, к примеру, с танками.
«Конечно, это все "жест доброй воли", [Вашингтону] надо же задушить эту "проклятую" Россию. <…> Запросто все может быть», — сыронизировал Тимошенко.
Аналогичную позицию занял военный блогер и журналист Юрий Подоляка. Обратившись к предварительному списку поставляемой на Украину техники, в котором указаны снаряды GLSDB, он сравнил анонсируемый «мощный удар» Запада этой весной с одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны — Курской дугой.
«Судя по той шумихе, которая поднята и тому списку, который уже озвучили в Британии и США <…> в вопросе военной помощи Киеву, все это дается для решительного наступления ВСУ весной и от успешности которого будет зависеть все», — предположил блогер в Telegram-канале.
Политолог-американист Малек Дудаков и вовсе обратил внимание на противоречивые поступки Байдена: в 2022 году президент предупреждал о «начале третьей мировой войны», если Киев получит танки или истребители. Ориентируясь на его заявления, эксперт пришел к выводу, что хозяин Белого дома теперь сам стремится ее развязать.
Одновременно с этим украинская повестка теряет популярность в США — доля сторонников военной помощи ВСУ упала ниже 50%, а средства на Украину расходуются очень быстро, считает Дудаков. Из запланированных 21 млрд долларов на военные расходы, за январь потрачено уже 9 млрд — 40% от согласованного бюджета.
«Такими темпами украинский бюджет, который рассчитывался минимум до сентября, может закончиться в марте-апреле. А с согласованием новых бюджетов могут обстоять серьезные проблемы. Ведь республиканцы в Конгрессе требуют сокращения госрасходов, в том числе на Украину — и ради этого даже отказываются повышать потолок госдолга, грозя Америке техническим дефолтом», — написал политолог в Telegram-канале.
В США допускают, что ответственность за Украину можно переложить на Германию, выдвинув на первый план противостояние с Китаем. Пока позволяет бюджет, Белый дом «заторопился» напоследок показать успехи на теряющем актуальность направлении, в том числе из-за ранее анонсированного Байденом контрнаступления ВСУ, заверил Дудаков.
Ранее «ПС» искала причины отказа Джо Байдена поставлять истребители F-16 в Киев. По одной из версий, Вашингтон действительно потерял интерес к Украине и решил выйти из конфликта, переложив ношу на европейских партнеров — подробнее в нашем материале.