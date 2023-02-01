«Задушить Россию». Поставки США ракет большой дальности толкают Украину к эскалации

Комментируя вероятный пакет помощи Киеву, полковник в отставке, военный аналитик Михаил Тимошенко намекнул, что США намеренно обостряют ситуацию: страна уже готовит к передаче танки Abrams, а вопрос с истребителями F-16 окончательно еще не закрыт. Вашингтон будет исходить из своих планов, поэтому собеседник «Политики Сегодня» уверен: ситуация с отправкой ракет может быть решена быстрее, чем это было, к примеру, с танками.