Мурашко сообщил о двукратном сокращении числа абортов в России

Напомним, ранее Русская православная церковь предложила не проводить женщинам аборты без медпоказаний, если нет согласия супруга. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства также сочла необходимым ввести в законодательство обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода.