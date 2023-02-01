Мурашко сообщил о двукратном сокращении числа абортов в России

Число абортов в России за последние десять лет сократилось более чем вдвое, заявил на правительственном часе в Совфеде глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр объяснил такую тенденцию внедрением в России практики доабортного консультирования. Благодаря ей от прерывания беременности в минувшем году отказались 44 тысячи женщин.
Напомним, ранее Русская православная церковь предложила не проводить женщинам аборты без медпоказаний, если нет согласия супруга. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства также сочла необходимым ввести в законодательство обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода.