Соловьев жестко прошелся по «прикрывающейся памятью отца» Собчак из-за критики ВС России

Журналистка Ксения Собчак критикует действия ВС России в рамках спецоперации на Украине, «прикрываясь памятью отца». Такой вывод сделал ведущий Владимир Соловьев в эфире своего авторского шоу.
Таким образом он отреагировал на заявление Собчак о несостыковках в беседе тележурналиста с российским солдатом, который рассказал о нацистах на Украине и военных с разным цветом кожи в рядах ВСУ.
«Ты тут ползаешь, прикрываясь памятью своего отца, зная, что у тебя за счет этого билетик во вселенную, где никого не трогают», — подчеркнул Соловьев.
Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы журналиста Александра Невзорова✱ (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию ВС РФ.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами