«Трансформируем в искусственный интеллект для БПЛА»: Пригожин объяснил идею ЧВК «Вагнер» с созданием роевых дронов

Бойцы ЧВК «Вагнер» успешно развили роевые навыки и могут трансформировать их для использования беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналистов ИА Dixi News о якобы сотрудничестве ЧВК и Китая по разработке роевых дронов.
«Успехи ЧВК "Вагнер" в основном связаны с тем, что мы успешно развили роевые навыки высокого уровня у десятка тысяч бойцов, которые как одно целое движутся к своей цели. Теперь трансформируем роевую систему в искусственный интеллект для БПЛА», — передает пресс-служба компании «Конкорд» слова Пригожина.
Предприниматель также удивился регулярным выпадам в сторону ЧВК «Вагнер», касающимся совместной деятельности с кем-то. По словам Пригожина, бойцы и сами могут со всем разобраться.