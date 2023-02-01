«Трансформируем в искусственный интеллект для БПЛА»: Пригожин объяснил идею ЧВК «Вагнер» с созданием роевых дронов

Бойцы ЧВК «Вагнер» успешно развили роевые навыки и могут трансформировать их для использования беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналистов ИА Dixi News о якобы сотрудничестве ЧВК и Китая по разработке роевых дронов.