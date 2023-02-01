СБУ проводит обыски у олигарха Коломойского и экс-главы МВД Украины Авакова

По данным местных изданий, визит силовиков в дом к Коломойскому связан с уголовным делом о махинациях в двух компаниях — «Укртатнафта» и «Укрнафта». В частности, правоохранители рассматривают версию, что крупный бизнесмен причастен к растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен, а также к уклонению от уплаты таможенных платежей.