СБУ проводит обыски у олигарха Коломойского и экс-главы МВД Украины Авакова

Сотрудники СБУ проводят обыски у олигарха Игоря Коломойского и экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Об оперативных мероприятиях сообщает ФАН со ссылкой на источник.
По данным местных изданий, визит силовиков в дом к Коломойскому связан с уголовным делом о махинациях в двух компаниях — «Укртатнафта» и «Укрнафта». В частности, правоохранители рассматривают версию, что крупный бизнесмен причастен к растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен, а также к уклонению от уплаты таможенных платежей.
Арсен Аваков заявил, что обыски у него связаны с расследованием уголовного дела о крушении вертолета в Броварах. По словам бывшего руководителя украинского МВД, силовики изучали контракты Airbus на закупку, заключенные шесть лет назад, и «формально отработали версию».