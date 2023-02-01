С Новым Годом!

СБУ проводит обыски у олигарха Коломойского и экс-главы МВД Украины Авакова

Общество
СБУ проводит обыски у олигарха Коломойского и экс-главы МВД Украины Авакова

Сотрудники СБУ проводят обыски у олигарха Игоря Коломойского и экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Об оперативных мероприятиях сообщает ФАН со ссылкой на источник.

По данным местных изданий, визит силовиков в дом к Коломойскому связан с уголовным делом о махинациях в двух компаниях — «Укртатнафта» и «Укрнафта». В частности, правоохранители рассматривают версию, что крупный бизнесмен причастен к растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен, а также к уклонению от уплаты таможенных платежей.

Арсен Аваков заявил, что обыски у него связаны с расследованием уголовного дела о крушении вертолета в Броварах. По словам бывшего руководителя украинского МВД, силовики изучали контракты Airbus на закупку, заключенные шесть лет назад, и «формально отработали версию».

#Украина #сбу #аваков #коломойский #обыски