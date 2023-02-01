«Переходный период». Юшков рассказал, когда Россия перестанет предлагать скидку на нефть

После вступления в силу введенных Западом запретов и ограничений на экспорт российской нефти, Россия окончательно развернула торговлю энергоресурсами на восточные рынки. И там для привлечения покупателей ей приходится временно продавать сырье с большими скидками. Но этот период скоро закончится.
Об этом в беседе с RT рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя предварительные данные Министерства финансов РФ о том, что нефтегазовые доходы бюджета страны в январе оказались ниже, чем прогнозировалось.
«Западные ограничения вступили в силу, а мы окончательно перешли на восточные рынки. Они более удаленные по сравнению с европейским, что повышает затраты на доставку. Плюс нам приходится выбивать конкурентов с новых рынков сбыта, поэтому мы и делаем большой дисконт», – объясняет эксперт.
Но после того, как российские поставщики нефти окончательно закрепятся в Азии, им больше не придется продавать ресурс с большими скидками.
К тому же уже сейчас в России завершается формирование собственного танкерного флота, который будет перевозить нефть по любым ценам, не оглядываясь на установленный Западом «потолок».
Таким образом, первая половина 2023 года станет для российской нефтяной отрасли своеобразным переходным периодом, считает эксперт-энергетик.
Новые трудности, по его словам, могут ждать эту отрасль после 5 февраля, когда вступят в силу дополнительные западные ограничения. В это время экспорт российской нефти может ненадолго сократиться. Но уже во второй половине года ситуация улучшится.
«По мере оживления глобальной экономики, и в частности китайской, мы увидим рост потребления топлива в мире, и экспорт опять станет увеличиваться. Высокий спрос на энергосырье будет и в Европе, которая все равно продолжит закупать нашу нефть, но только уже через Индию и по более высоким ценам», – спрогнозировал Юшков.
Напомним, ранее эксперты Международного валютного фонда обнародовали прогноз, согласно которому российская экономика по итогам 2023 года, несмотря на все усилия коллективного Запада ее обрушить, покажет пусть небольшой, но все-таки рост.
Экспорт российской нефти, при нынешнем уровне предельной цены, которую установила «Большая семерка», существенно не пострадает, так как Россия перенаправила торговлю из стран, поддержавших санкции, в государства, которые не вводили против нее никаких ограничений, говорится в докладе МВФ.