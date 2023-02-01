Румынский «Оцелул» отказался играть против «Енисея» из-за угроз местной федерации

Данную информацию подтвердил директор «Енисея» Алексей Ивахов в своем Telegram-канале. Руководство Федерации футбола Румынии позвонило представителям «Оцелула» с просьбой немедленно покинуть поле, когда футболисты уже находились на месте событий и готовились непосредственно к матчу, уточнил Ивахов. «Енисей» ждет от румынской стороны возмещения компенсации в размере 10 тысяч евро по контракту, добавил директор красноярского клуба.