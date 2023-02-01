Румынский «Оцелул» отказался играть против «Енисея» из-за угроз местной федерации

«Оцелул» отменил контрольный матч в Турции против красноярского «Енисея» из-за угроз со стороны Федерации футбола Румынии. Клуб готовы были лишить очков за выход на поле в игре с российской командой.
Данную информацию подтвердил директор «Енисея» Алексей Ивахов в своем Telegram-канале. Руководство Федерации футбола Румынии позвонило представителям «Оцелула» с просьбой немедленно покинуть поле, когда футболисты уже находились на месте событий и готовились непосредственно к матчу, уточнил Ивахов. «Енисей» ждет от румынской стороны возмещения компенсации в размере 10 тысяч евро по контракту, добавил директор красноярского клуба.
Ранее болгарский «Левски» отменил три матча против российских команд на учебно-тренировочных сборах команды в Объединенных Арабских Эмиратах. Софийцы должны были сыграть против московского «Спартака», екатеринбургского «Урала» и «Краснодара». Представители «Левски» выразили надежду, что встретятся с российскими клубами позже, когда мировая геополитическая ситуация наладится.