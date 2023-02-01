Политолог Корнилов озвучил истинную цель признания Порошенко о Минских соглашениях

Прежде Порошенко заявил, что соглашения дали киевскому режиму шанс укрепить армию страны и найти как можно больше союзников для вооруженного противостояния с Россией. Эксперт во время диалога с журналистом «Народных Новостей» счел такие слова попыткой украинского правительства снять с себя обвинения.