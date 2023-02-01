Признание бывшего президента Украины Петра Порошенко о минских договоренностях сделано с целью оправдаться в глазах своих сограждан. Политолог Владимир Корнилов таким образом озвучил истинные причины слов экс-лидера о подписании документа.
Прежде Порошенко заявил, что соглашения дали киевскому режиму шанс укрепить армию страны и найти как можно больше союзников для вооруженного противостояния с Россией. Эксперт во время диалога с журналистом «Народных Новостей» счел такие слова попыткой украинского правительства снять с себя обвинения.
Прежде с признанием об истинных задачах Минских соглашений выступила экс-премьер ФРГ Ангела Меркель. Ее слова подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.