«Минусов нет»: Пригожин посоветовал Невзорову записаться добровольцем и с оружием в руках пойти на Бахмут

Бизнесмен Евгений Пригожин порекомендовал журналисту Александру Невзорову✱ (признан иноагентом в РФ), заочно приговоренному к восьми годам колонии, добровольно вступить в ряды ЧВК «Вагнер» и с оружием в руках пойти на Бахмут.
Как известно Пригожину, российский бизнес журналиста приносил ему порядка 700 миллионов в год. Теперь же Невзорову, по всей видимости, предстоит попрощаться со своим детищем из-за приговора. Поэтому предприниматель посоветовал ему вернуться на родину, сесть в тюрьму, добровольно записаться в ряды ЧВК «Вагнер» и отправиться в Донбасс.
«Минусов нет. Конечно, есть шанс погибнуть, но в этой ситуации вы будете находиться рядом с черепами и другими атрибутами, о которых вы любите говорить, вечно. И проявите свои некрофилические таланты полностью. Поэтому это тоже больше плюс», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».
Ранее московский суд заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России в свете спецоперации в защиту мирного населения Донбасса.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами