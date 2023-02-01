«Минусов нет»: Пригожин посоветовал Невзорову записаться добровольцем и с оружием в руках пойти на Бахмут

Как известно Пригожину, российский бизнес журналиста приносил ему порядка 700 миллионов в год. Теперь же Невзорову, по всей видимости, предстоит попрощаться со своим детищем из-за приговора. Поэтому предприниматель посоветовал ему вернуться на родину, сесть в тюрьму, добровольно записаться в ряды ЧВК «Вагнер» и отправиться в Донбасс.