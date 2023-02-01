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Почти 20% российских работодателей отпускали мужчин в декрет

Общество
Почти 20% российских работодателей отпускали мужчин в декрет

Аналитики сервиса Superjob выяснили, как часто российские работодатели отпускают мужчин в декрет. Результаты опроса показали, что желающих отправиться в декретный отпуск вместо жены становится больше.

Предоставлять мужчинам отпуск по уходу за ребенком в последний год приходилось каждому шестому работодателю в России (17%), следует из данных опроса сервиса Superjob.

Каждый третий россиянин во время опроса полностью исключил возможность взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Еще 23% заявили, что склоняются к отрицательному ответу. Свою позицию респонденты объясняли не только финансовыми причинами, но также традициями.

Опрос проводился с 9 по 31 января. К нему подключились около 1000 менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи мужчин, состоящих в браке, пишет ТАСС.

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