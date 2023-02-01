Почти 20% российских работодателей отпускали мужчин в декрет

Каждый третий россиянин во время опроса полностью исключил возможность взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Еще 23% заявили, что склоняются к отрицательному ответу. Свою позицию респонденты объясняли не только финансовыми причинами, но также традициями.