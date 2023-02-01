Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о готовности выступить посредником в конфликте на Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал неожиданное заявление об украинском кризисе.
Он подчеркнул, что готов стать посредником в переговорах по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом, если они возобновятся. Об этом премьер рассказал в ходе общения с корреспондентом CNN.
«Я готов, если меня попросят обе стороны, и, откровенно говоря, если меня попросят США», — указал Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что официальная Москва заинтересована в скорейшем достижении мирового соглашения с Киевом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.