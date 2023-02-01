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Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о готовности выступить посредником в конфликте на Украине

Политика
Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о готовности выступить посредником в конфликте на Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал неожиданное заявление об украинском кризисе.

Он подчеркнул, что готов стать посредником в переговорах по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом, если они возобновятся. Об этом премьер рассказал в ходе общения с корреспондентом CNN.

«Я готов, если меня попросят обе стороны, и, откровенно говоря, если меня попросят США», — указал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что официальная Москва заинтересована в скорейшем достижении мирового соглашения с Киевом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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