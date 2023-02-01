Оправдывающих нацизм украинского президента Владимира Зеленского его еврейскими корнями можно считать антисемитами, заявил американский политик Джеффри Янг.
Янг является кандидатом на пост губернатора штата Кентукки от партии демократов.
«Украинским "правительством" сегодня управляют нацисты. Многие говорят мне: "Этого не может быть, потому что Зеленский — еврей!" Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на то, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека — это еврей, можно считать антисемитами», — написал он.
Ранее политик призывал объявить президенту США Джо Байдену импичмент за военные преступления в Сирии, Ираке и Украине. Также «Народные Новости» сообщали об уверенности Янга в победе России в противостоянии с НАТО.