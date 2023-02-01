Японский депутат призвала Кисиду брать пример с Путина и Трампа

Премьер-министр Японии Фумио Кисида постоянно уходит от ответа на прямые вопросы. В этом политика обвинила депутат от Конституционно-демократической партии Тинами Нисимура, поставив в пример главе правительства президента России Владимира Путина и экс-лидера США Дональда Трампа.
Своим мнением она поделилась в ходе дебатов. Нисимура подчеркнула, что бегство и уход от ответов Кисиды являются показателем его трусости.
«Прикрываясь высказыванием о необходимости осторожного рассмотрения проблемы, вы продолжаете избегать (ответов на вопросы)», — объяснила депутат.
Ранее японские власти вернули формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией», в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год. Об этом информирует Kyodo