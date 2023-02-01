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«Далеко зашло». Почти три миллиона французов протестуют против пенсионной реформы

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«Далеко зашло». Почти три миллиона французов протестуют против пенсионной реформы

Протесты против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона продолжают набирать обороты. Вопреки ожиданиям властей, на митинги выходят все больше людей, причем даже те, кто никогда не участвовал в подобных мероприятиях, рассказали журналисты французского издания France24.

Обозреватели сообщили, что протестующие усилили давление на правительство Макрона. По мнению большинства французов, новая реформа является не просто неэффективной, а явно нарушает социальную справедливость, а потому они намерены добиться ее отмены.

Так, в Париже, по оценкам независимых экспертов, на улицы вышли около полумиллиона человек. Данное мероприятие получило поддержку как со стороны «закаленных» членов профсоюзов, так и тех, кто никогда раньше не участвовали в акциях протеста.

«Далеко зашло». Почти три миллиона французов протестуют против пенсионной реформы
«Раньше я никогда не протестовала, но на этот раз правительство зашло слишком далеко», — заявила сотрудница местной больницы.
«Мне 42 года, и моя спина уже болит от переноски тяжелых грузов весь день – как я должен продолжать жить через 20 лет?» — объяснил свое положение один из вышедших на митинг рабочих.
«Далеко зашло». Почти три миллиона французов протестуют против пенсионной реформы

Журналисты отметили, что для нынешнего французского лидера проведение пенсионной реформы стало главным испытанием в его политической карьере. По данным социологических опросов, против ее проведения выступает около 67-70% граждан, и это значение постепенно увеличивается.

«Чем больше французов узнают о реформе, тем меньше они ее поддерживают. <…> Это совсем не хорошо для правительства», — прокомментировал социолог из Французского института общественного мнения (IFOP) Фредерик Даби.
«Далеко зашло». Почти три миллиона французов протестуют против пенсионной реформы

Макрон и его команда пытаются донести до населения те «преимущества», которые несут изменения в долгосрочной перспективе. Однако их оппонентам удалось удачно расставить акценты в общественной дискуссии о том, как будут распределяться сохраненные средства среди французских граждан.

«Пенсионный план является регрессивным с точки зрения качества жизни и экономически несправедливым, что означает, что он в корне противоречит нашему видению [развития страны]», – заявила депутат от левой партии «Франция непокоренная» (LFI) София Чикиру.
«Далеко зашло». Почти три миллиона французов протестуют против пенсионной реформы

С точки зрения правительства, реформа необходима для «поддержания платежеспособности системы», поскольку продолжительность жизни во Франции увеличилась, а уровень рождаемости, наоборот, упал. Однако представители профсоюзов и левых партий считают, что лучшим решением в сложившейся ситуации будет повышение налогов для крупных компаний и состоятельных слоев населения.

«Эта реформа совершенно не нужна – вдобавок к тому, что она несправедлива», — заявила одна из протестующих на митинге.

Стоит отметить, что недовольство пенсионной реформой распространилось даже на сторонников правых и консервативных партий.

«Это несправедливость, которая больше всего шокирует; в конечном итоге больше всего платят рабочие классы. <…> Я отказываюсь тратить свою жизнь, пытаясь заработать на жизнь», — сказал учитель начальных классов Эрик Шваб, назвавший себя правоцентристом.
«Далеко зашло». Почти три миллиона французов протестуют против пенсионной реформы

Преподаватель считает, что пенсионная реформа Макрона является лишь частичкой большого плана «ультралиберальной» экономической платформы, созданной в пользу богатых.

«После финансового кризиса 2008 года правительства каким-то образом нашли миллиарды евро, чтобы спасти банки. <…> Они знают, где найти деньги, когда им нужно, особенно, когда они тратят наши деньги», — добавил он.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал правительство Макрона за предоставление очередной финансовой помощи Украине. Политик отметил, что жители Франции страдают от бедности.

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