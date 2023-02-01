Поклонники творчества Назарука попрощались с советским мультипликатором в Москве

Церемония прощания с известным советским мультипликатором Вячеславом Назаруком прошла в Москве. Все желающие пришли проститься с создателем «Кота Леопольда».
Прощание с Назаруком прошел в храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице. Напомним, мультипликатор родился в 1941 году. Назарук за свои работы получил Государственную премию СССР. Специалист также проводил лекции для сотрудников компании Disney.
Назарук на протяжении всей своей жизни трудился в индустрии мультипликационных фильмов. Специалист является создателем множества картин, среди которых выделяются «Кот Леопольд» и «Мама для мамонтенка».