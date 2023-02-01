Премьер-министр РФ утвердил индексацию соцвыплат на 11,9% с февраля

Индексация некоторых социальных выплат в России составит 11,9%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина, передает РИА Новости со ссылкой на данные портала правовой информации.
В список вошло более 40 соцвыплат. В их числе пособие при рождении ребенка, маткапитал, выплаты ветеранам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другие.
Таким образом, материнский капитал за рождение первого ребенка составит 587 тыс. рублей, что на 62,5 тыс. руб. больше показателя 2022 года, а за второго — более 775 тыс. рублей (+82,5 тыс. руб.).