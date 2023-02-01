Junge Welt: президент Бразилии своей позицией по Украине отвесил Шольцу «пощечину»

Аналитики издания Junge Welt заявили, что бразильский лидер Лула да Силва своей позицией по конфликту между киевским режимом и официальной Москвой отвесил канцлеру Германии Олафу Шольцу «пощечину».
По мнению главы бразильского государства, переговоры по разрешению конфликтной ситуации между Россией и украинской стороной должны возобновиться.
«Лула да Силва отметил, что Бразилия — это страна мира, поэтому не будет поставлять оружие Украине, а Германия, которая любила изображать из себя мнимую миролюбивую державу, теперь превратилась в государство, находящееся в состоянии войны», — объяснили авторы материала.
Ранее сообщалось, что рано или поздно Украину посадят за стол переговоров. К такому выводу пришел председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.