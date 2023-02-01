Певец Алексей Глызин заявил, что не хочет быть похожим на Максима Галкина

Эстрадный певец, актер и музыкант Алексей Глызин заявил, что между съемками и участия в самых разных проектах пытается не опуститься до уровня пародии. Более того, артист не желает становиться похожим на шоумена Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ).