Певец Алексей Глызин заявил, что не хочет быть похожим на Максима Галкина

Эстрадный певец, актер и музыкант Алексей Глызин заявил, что между съемками и участия в самых разных проектах пытается не опуститься до уровня пародии. Более того, артист не желает становиться похожим на шоумена Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ).
Артист затронул эту тему в интервью порталу StarHit, рассказывая о проектах, где ему удалось поучаствовать. Певец сообщил, что в них артистам приходится вживаться в самые разные роли, а также оперативно менять их, надевать костюмы.
«В одном проекте, например, у меня была маска Слона, в другом — сложный долгий грим — надо было примерять разные образы и играть персонажей. Но при этом я был должен постараться не опускаться до уровня пародии и превратиться в Максима Галкина, чего мне бы не хотелось», — отметил он.
Напомним, Галкин покинул территорию Россию после начала спецоперации по спасению мирного населения Донбасса. За границей опальный артист неоднократно негативно высказывался в сторону российских властей.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами