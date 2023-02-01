Компанию «СпецТранс» во Владимирской области оштрафовали на 100 тысяч рублей

Судогодский райсуд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении организации «СпецТранс». Ей вменяли в вину грубое несоблюдение условий оснащения транспорта, которые были предусмотрены лицензией.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», из материалов дела известно, что автобусы категории М2 и М3, которые использовались для перевозки пассажиров, не оснастили приборами спутниковой навигации. Помимо этого, в результате проверки обнаружились нарушения режима перерывов и рабочего времени сотрудников компании.
По итогам судебного разбирательства на юрлицо выписали штраф в размере 100 000 рублей. Решение в законную силу пока не вступило, сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.