Компанию «СпецТранс» во Владимирской области оштрафовали на 100 тысяч рублей

Как пишет издание «Владимирские ведомости», из материалов дела известно, что автобусы категории М2 и М3, которые использовались для перевозки пассажиров, не оснастили приборами спутниковой навигации. Помимо этого, в результате проверки обнаружились нарушения режима перерывов и рабочего времени сотрудников компании.