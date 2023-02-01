Путин уволил Аверьянова с должности первого заместителя секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Об этом стало известно в среду, 1 февраля.
Политик занимал свой пост с 2013 года. Соответствующее постановление было размещено на официальном портале правовой информации.
«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — сказано в указе.
Ранее Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности. Документ был подписан 20 января.