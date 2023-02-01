Вострецов назвал главу ОКР Позднякова паникером и провокатором после слов о бойкоте Олимпиады

Поздняков не видит ничего плохого в том, что атлеты из РФ могут поехать на Игры в Париж под нейтральным флагом. Он заявил, что от бойкотов не происходило ничего хорошего. Вострецов в ответ предложил судить главу ОКР как провокатора и паникера.