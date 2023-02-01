Вострецов назвал главу ОКР Позднякова паникером и провокатором после слов о бойкоте Олимпиады

Глава Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал мнение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова про участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024. Руководитель ОКР не считает целесообразным объявлять бойкот Международному олимпийскому комитету (МОК).
Поздняков не видит ничего плохого в том, что атлеты из РФ могут поехать на Игры в Париж под нейтральным флагом. Он заявил, что от бойкотов не происходило ничего хорошего. Вострецов в ответ предложил судить главу ОКР как провокатора и паникера.
«Занимайтесь своим народом, своей страной, тогда и весь мир сам приползет к вам соревноваться. И прекратите ради иностранных подачек, в виде выступления под непонятными флажками и гимнами, подставлять уже не только щеки, а и кое-что другое», — цитирует политика Федеральное агентство новостей.
Ранее президент МОК Томас Бах выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024. Стоит отметить, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины уже пригрозил полным бойкотам соревнований, если россиян допустят.