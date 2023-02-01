«Первый раз слышу»: Пригожин сыронизировал над «кражей» у ЧВК «Вагнер» победы в Благодатном

Бойцы ЧВК «Вагнер» 29 января сообщили о взятии села Благодатное, однако позднее в СМИ появилась информация, что штурм был успешно осуществлен некими штурмовыми отрядами добровольческих организаций. На сообщения возмущенных пользователей о том, что у ЧВК «Вагнер» опять крадут победу, отреагировал бизнесмен Евгений Пригожин.
Редакция издания «Мос Ньюс» поинтересовалась у предпринимателя, деморализует ли это бойцов ЧВК «Вагнер» и насколько важно это для них и самого бизнесмена. Он напомнил, как с 2014 года обсуждались слова «их там нет» и «наемники».
«И долго спорили, чем отличается наемник от добровольца и «ихтамнета». И я просил россиян в интернете: «Пожалуйста, согласитесь, что они добровольцы, ведь они погибают за интересы России». Некоторые соглашались, а некоторые нет. Теперь ребята гордо носят нашивки ЧВК «Вагнер». Про них сочиняют песни. И в России появился целый культурный слой, прославляющий этих простых парней, которые не ходят на парады и не носят кители с отливом. Но их можно найти в самых тяжелых, страшных, недоступных местах планеты, на самых тяжелых полях сражений. Является ли это важным для меня? Нет. Меня можно хоть горшком называть, лишь бы в печку не ставили. А для них, это, конечно же, важно, для них это смысл жизни – признание их побед. Ах да, Попасная, Соледар, Благодатное, Бахмут, Клещеевка, Сакко и Ванцетти (надеюсь, не сегодня-завтра возьмем…). Первый раз слышу о таких населенных пунктах», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» опубликовали первое видео из освобожденного села Благодатное, расположенного к северу от Бахмута. По словам одного из штурмовиков, населенный пункт полностью зачищен от украинских формирований.