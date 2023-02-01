«Первый раз слышу»: Пригожин сыронизировал над «кражей» у ЧВК «Вагнер» победы в Благодатном

Редакция издания «Мос Ньюс» поинтересовалась у предпринимателя, деморализует ли это бойцов ЧВК «Вагнер» и насколько важно это для них и самого бизнесмена. Он напомнил, как с 2014 года обсуждались слова «их там нет» и «наемники».