Водитель Volkswagen Touareg сбил десятиклассницу на улице Ленсовета в Петербурге

ДТП с участием десятиклассницы произошло на улице Ленсовета в Петербурге. Водитель Volkswagen Touareg сбил школьницу, после чего последняя попала в больницу, пишет телеканал 78.ru.
Все случилось около 08:20 по московскому времени во дворе дома №78. Под колесами немецкой иномарки оказалась 17-летняя местная жительница. Прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала девочку.
Врачи диагностировали у несовершеннолетней закрытый перелом малой берцовой кости со смещением. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.
Машиной управлял 33-летний гражданин, который за прошлый год около 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Правоохранители организовали проверку по факту аварии.
Значительная часть ДТП в Петербурге происходит из-за плохо очищенных от снега дворов и магистралей. Такое положение вещей отражает отношение Смольного к вопросу уборки города — несмотря на многочисленные жалобы петербуржцев, губернатор Александр Беглов всячески игнорирует проблему. При этом Северная столица утопает в снегу и пробках, а число ДТП продолжает расти.