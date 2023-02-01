Водитель Volkswagen Touareg сбил десятиклассницу на улице Ленсовета в Петербурге

Значительная часть ДТП в Петербурге происходит из-за плохо очищенных от снега дворов и магистралей. Такое положение вещей отражает отношение Смольного к вопросу уборки города — несмотря на многочисленные жалобы петербуржцев, губернатор Александр Беглов всячески игнорирует проблему. При этом Северная столица утопает в снегу и пробках, а число ДТП продолжает расти.