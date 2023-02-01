Людей, которые оправдывают нацизм украинского президента Владимира Зеленского его еврейским происхождением можно считать антисемитами. Таким мнением поделился демократ США Джеффри Янг.
Он отметил, что под руководством своего лидера Украина стала жестоким государством, нарушающим права человека. Такое правительство можно назвать только «нацистами», добавил он.
«Многие говорят мне: "Этого не может быть, потому что Зеленский — еврей!" Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на то, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека — это еврей, можно считать антисемитами», — написал Янг на своей странице в Twitter.
Ранее французский политик Флориан Филиппо называл Зеленского «безумцем» из-за его просьб к Западу о дальнобойных ракетах и боевых самолетах. Подробности передает «360».