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Путин высоко оценил заслуги патриарха Кирилла в годовщину его интронизации

Общество
Путин высоко оценил заслуги патриарха Кирилла в годовщину его интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 14-й годовщиной интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он высоко оценил его заслугу на этом посту.

Глава государства отметил, что священнослужитель является примером преданного служения РПЦ и народу страны. Текст обращения российского лидера опубликован на сайте Кремля.

«Высокая подвижническая миссия, забота о благополучии граждан России снискали Вам глубокое уважение», — заявил Путин.

Патриарх Кирилл ранее подчеркнул, что священнослужители становятся главной целью снайперов ВСУ на передовой. Он призвал предоставить им социальные гарантии военнослужащих, передает телеканал «360».

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