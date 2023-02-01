Путин высоко оценил заслуги патриарха Кирилла в годовщину его интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 14-й годовщиной интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он высоко оценил его заслугу на этом посту.
Глава государства отметил, что священнослужитель является примером преданного служения РПЦ и народу страны. Текст обращения российского лидера опубликован на сайте Кремля.
«Высокая подвижническая миссия, забота о благополучии граждан России снискали Вам глубокое уважение», — заявил Путин.
Патриарх Кирилл ранее подчеркнул, что священнослужители становятся главной целью снайперов ВСУ на передовой. Он призвал предоставить им социальные гарантии военнослужащих, передает телеканал «360».