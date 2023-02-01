«Аэрофлот» и Ространснадзор планируют внести изменения в правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена инициировать пересмотр установленных правил провоза ручной клади. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Александровский. Он объяснил, какие изменения внесут в документы.
Подчеркивается, что работа по внесению изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП) будет проводиться совместно с Ространснадзором. Руководитель ведомства Виктор Басаргин отметил, что они будут касаться фиксации габаритов ручной клади, допустимой к провозу. Предполагается, что фиксация единой и понятной для всех авиакомпаний трактовки сделает их работу более эффективной.
Аэропорт Шереметьево ранее предложил снимать с рейсов пассажиров за ненормативную ручную кладь. Как сообщает телеканал «360», эта инициатива связана с нежеланием задерживать вылет рейсов.