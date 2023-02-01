«Аэрофлот» и Ространснадзор планируют внести изменения в правила провоза ручной клади

Подчеркивается, что работа по внесению изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП) будет проводиться совместно с Ространснадзором. Руководитель ведомства Виктор Басаргин отметил, что они будут касаться фиксации габаритов ручной клади, допустимой к провозу. Предполагается, что фиксация единой и понятной для всех авиакомпаний трактовки сделает их работу более эффективной.