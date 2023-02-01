Американское руководство озвучивает довольно противоречивые заявления относительно своей работы на украинских биологических лабораториях. Такое мнение высказал глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее в Белом доме признали тот факт, что США трудились вместе с Украиной над «исследовательскими проектами», которые якобы должны были помочь предотвратить пандемию коронавируса. Однако, как уточнили в Вашингтоне, работа была остановлена.
«Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? <...> Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать», — подчеркнул Антонов.
Ранее посол заявил, что Москва всегда соблюдала Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако о США такого сказать нельзя. Об этом пишет телеканал «360».