Иран предупредил Украину об ответе на атаку дронов в Исфахане

Тегеран предпримет ответные шаги на удары по зданию минобороны страны в Исфахане. Соответствующее заявление сделал член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.
В беседе с РИА Новости политик таким образом отреагировал на неоднозначное сообщение советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter, в котором он написал, что Киев «предупреждал» Тегеран.
«Атака на Исфахан не останется без ответа», — подчеркнул Мешкини.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в минобороны Ирана заявили об атаках беспилотников на военный объект в Исфахане, которые привели к взрыву. Инцидент произошел 28 января.