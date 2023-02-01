Посол РФ Аскальдович поймал Запад на фронтальной атаке в отношении всего русского

После начала специальной военной операции государства Запада ополчились против всего русского. О действиях недоброжелательных стран порассуждал посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
По мнению дипломата, речь идет о фронтальной атаке на все, что может быть связано с Россией. Избежать давления не удалось даже РПЦ, посетовал он в интервью РИА Новости.
«Не обошел этот негативный процесс и Русскую православную церковь. Ее представители в ряде недружественных стран, а также священнослужители автокефальных церквей, подверглись жесткому морально-психологическому прессингу», — добавил посол.
Ранее тему борьбы с религиями в контексте спецоперации на Украине прокомментировал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводит телеканал «360».