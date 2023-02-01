«Транснефть»: Польша продолжает импортировать российское топливо по магистрали «Дружба»

Польша продолжает закупать сырье из России по нефтепроводу «Дружба», заявил представитель «Транснефти» Игорь Демин в интервью ТАСС.
По его данным, только в январе польские власти импортировали 500 тыс. тонн топлива. Соответствующий график прокачки российская нефтяная компания реализовала на днях.
В отличие от Польши, Германия отказалась от поставок нефти из РФ по «Дружбе».
Напомним, с февраля начали действовать ответные меры Москвы на введение Западом ценовых ограничений на российскую нефть. Отмечается, что Россия не будет поставлять ресурс странам, в чьих контрактах прямо или косвенно учитывается введенный потолок цен.