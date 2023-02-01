Politico: Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства

Киеву не удастся одержать победу в вооруженном противостоянии, убежден премьер-министр. Время в ходе украинского конфликта играет на руку Кремлю, передает автор статьи слова Орбана. Прежде стало известно, что после этих заявлений киевский режим вызвал посла из Будапешта. Внешнеполитическое ведомство Венгрии заявило, что кризис влечет за собой гибель огромного количества мирных граждан.