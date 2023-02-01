Захарова поставила Белый дом на место после заявления о нарушении Россией договора о СНВ

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказалась о якобы нарушении Москвой договора между Соединенными Штатами и РФ о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.
По ее словам, американская сторона сделала все возможное, чтобы подорвать соглашение, и теперь обвиняет Москву в его нарушении. Так Захарова в эфире радио Sputnik поставила Белый дом на место.
Ранее сообщалось, что США и КНР должны взять на себя ответственность за поддержание спокойствия в глобальном мире. Таким мнением поделился китайский лидер Си Цзиньпин.