Киевские заградотряды расстреляли дезертиров в ЛНР

Украинские военные пытались дезертировать в районе села Макеевка (Луганская Народная Республика), но их расстрелял заградительный отряд Киева, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинские военные самовольно оставили свои позиции и направились в сторону реки Жеребец. Там их заметили бойцы заградительного отряда.
Марочко в разговоре с РИА Новости добавил, что троих солдат расстреляли, остальные беглецы были вынуждены вернуться на свои позиции.
Ранее ВСУ открыли ракетный огонь по монастырю под Угледаром. В результате атаки украинских боевиков погиб местный священнослужитель, и тяжелые ранения получила монахиня.