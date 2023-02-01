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Киевские заградотряды расстреляли дезертиров в ЛНР

Политика
Киевские заградотряды расстреляли дезертиров в ЛНР

Украинские военные пытались дезертировать в районе села Макеевка (Луганская Народная Республика), но их расстрелял заградительный отряд Киева, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные самовольно оставили свои позиции и направились в сторону реки Жеребец. Там их заметили бойцы заградительного отряда.

Марочко в разговоре с РИА Новости добавил, что троих солдат расстреляли, остальные беглецы были вынуждены вернуться на свои позиции.

Ранее ВСУ открыли ракетный огонь по монастырю под Угледаром. В результате атаки украинских боевиков погиб местный священнослужитель, и тяжелые ранения получила монахиня.

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