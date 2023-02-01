Священник погиб при ракетной атаке ВСУ на монастырь под Угледаром

Украинские войска выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по монастырю в селе Никольское под Угледаром. В результате обстрела погиб священник, сообщили ТАСС власти Волновахского района.
Удар пришелся по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю. Погибшим оказался иеромонах Ванифатий, серьезно пострадала 83-летняя монахиня Савва, которой оторвало руку, уточняет Telegram-канал «НИКОЛЬСКОЕ LIVE И РЯДОМ!». Женщину срочно госпитализировали, за ее жизнь борются медики.
Обстрел произошел 31 января, повреждения получил сестринский корпус. Другие подробности произошедшего устанавливаются.