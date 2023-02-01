С Новым Годом!

Священник погиб при ракетной атаке ВСУ на монастырь под Угледаром

Происшествия
Священник погиб при ракетной атаке ВСУ на монастырь под Угледаром

Украинские войска выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по монастырю в селе Никольское под Угледаром. В результате обстрела погиб священник, сообщили ТАСС власти Волновахского района.

Удар пришелся по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю. Погибшим оказался иеромонах Ванифатий, серьезно пострадала 83-летняя монахиня Савва, которой оторвало руку, уточняет Telegram-канал «НИКОЛЬСКОЕ LIVE И РЯДОМ!». Женщину срочно госпитализировали, за ее жизнь борются медики.

Обстрел произошел 31 января, повреждения получил сестринский корпус. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

#Никольское #угледар #обстрел всу