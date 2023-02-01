Около 2,8 млн жителей Франции вышли на улицы против пенсионной реформы

Порядка 2,8 млн французов поучаствовали в протестах против пенсионной реформы в стране. Ряд демонстрантов также вступали в стычки с жандармами, сообщили французские СМИ со ссылкой на профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).
Министерство внутренних дел страны, в свою очередь, двукратно уменьшило количество протестующих при оценке прокатившихся митингов – полиция назвала участниками только 1,2 млн человек. Журналисты отмечают, что в этот раз в уличных акциях поучаствовало куда большее количество людей.
Профсоюзы призвали граждан вновь выйти на протесты 7 и 11 февраля. Сведений о задержанных и пострадавших в ходе демонстраций пока не приводилось.