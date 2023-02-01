Около 2,8 млн жителей Франции вышли на улицы против пенсионной реформы

Министерство внутренних дел страны, в свою очередь, двукратно уменьшило количество протестующих при оценке прокатившихся митингов – полиция назвала участниками только 1,2 млн человек. Журналисты отмечают, что в этот раз в уличных акциях поучаствовало куда большее количество людей.