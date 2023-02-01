Посол Украины в ФРГ заявил о желании Киева обсудить свой ядерный статус

Киев хочет начать дискуссию о своем ядерном статусе, сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев. Но пока у него нет готового предложения по этому вопросу.
По его словам, Украина не получила полной поддержки по Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, ни от США, ни от Великобритании, ни от других ядерных держав. Это, как считает дипломат, был плохой сигнал для всех стран, которые поняли, что спасти их от «нападения» может только ядерное оружие.
«Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», — заявил Макеев в интервью Deutsche Welle✱ (признан в России иноагентом).
После распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Но в 1994 году Киев, Москва, Вашингтон и Лондон подписали Будапештский меморандум, который стал гарантией безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами