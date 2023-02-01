Посол Украины в ФРГ заявил о желании Киева обсудить свой ядерный статус

По его словам, Украина не получила полной поддержки по Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, ни от США, ни от Великобритании, ни от других ядерных держав. Это, как считает дипломат, был плохой сигнал для всех стран, которые поняли, что спасти их от «нападения» может только ядерное оружие.