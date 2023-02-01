Два человека погибли при пожаре на юго-востоке Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире, расположенной на юго-востоке Москвы. Что стало причиной возгорания, еще предстоит выяснить специалистам.
На появившихся в Сети кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Идет ликвидация последствий пожара.
Как пишет РЕН ТВ, погибли два человека. Соседи предположили, что причиной возгорания стало состояние алкогольного опьянения жильцов квартиры. Что же действительно привело к пожару, будут выяснять специалисты.
Ранее стало известно об утечке газа в жилом доме в Дружинино Свердловской области. В результате случившегося погибли пять человек. Следователи начали проверку после гибели людей.