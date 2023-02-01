«Газель» насмерть сбила 90-летнего мужчину на Варшавской улице в Петербурге

Престарелый мужчина умер в карете скорой помощи после наезда грузовика в Санкт-Петербурге. В смерти 90-летнего петербуржца разбираются правоохранители, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Авария произошла в Московском районе на Варшавской улице, когда там проходили погрузочно-разгрузочные работы. По информации полиции, за рулем «газели», сбившей пенсионера, находился 21-летний водитель.
«Водитель сдавал задним ходом и наехал на пожилого мужчину», — следует из сообщения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Отмечается, что 90-летний мужчина находился в сознании в момент приезда медиков, однако умер по дороге в больницу. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.