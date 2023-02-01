Мэр Ивано-Франковска оказался заперт в лифте из-за отключения света

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив забыл об отключении электроэнергии и застрял в лифте дома. Об этом сам градоначальник написал в социальных сетях.
Марцинкив отметил, что вызвал сотрудников аварийной службы, чтобы те вызволили его из лифта. Спастись от темноты мэру помог фонарик, лежащий в его кармане.
Компания «Укрэнерго» ранее предупредила украинцев о выводе из строя одного из блоков тепловых электростанций в стране. Из-за этого снизилось производство электроэнергии. Вместе с этим жителей Украины может ждать подорожание света, о чем сообщили в энергокомпании Yasno.