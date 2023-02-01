Мэр Ивано-Франковска оказался заперт в лифте из-за отключения света

Компания «Укрэнерго» ранее предупредила украинцев о выводе из строя одного из блоков тепловых электростанций в стране. Из-за этого снизилось производство электроэнергии. Вместе с этим жителей Украины может ждать подорожание света, о чем сообщили в энергокомпании Yasno.