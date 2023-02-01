Коммунальщики проигнорировали предупреждения о сильном снегопаде в Петербурге

Ранее синоптики предупреждали о снегопаде и облачности в Северной столице, подчеркивая, что температурные скачки вызовут гололедицу на дорогах и тротуарах. Однако 1 февраля город вновь оказался не готов к выпадению осадков. На улицу вывели около 180 машин, хотя, как показывает практика, чаще всего на уборку мегаполиса в 1797 улиц не хватает даже 500.